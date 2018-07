Um cheiro de tricolor neste Paulistão

Os campeonatos regionais que já começaram ainda estão longe de empolgar. A maioria das equipes, para não dizer todas, procura ainda formações mais adequadas. Os jogadores estão amarrados por causa do excesso de exercícios físicos da pré-temporada. Soltam a musculatura a cada rodada. Especialistas sempre dizem que o atleta fica bom mesmo lá pela quinta rodada. Enquanto isso, os elencos mais entrosados vão somando pontos.

É o caso de Corinthians e São Paulo, primeiro e segundo colocados na tabela do Paulistão.

É engraçado, mas alguma coisa me diz nos bastidores que o São Paulo vai levar esse Estadual. O clube precisa disso para, principalmente, fazer frente ao Corinthians, que tanto festejou em 2011. Ocorre que esse cheiro tem mais a ver com o envolvimento político da Federação, com as obras do Morumbi, com a retomada de Juvenal Juvêncio do comando do futebol do que de qualquer outra coisa.

Vejo que o técnico Leão está acertando o time e que o grupo, reforçado, é um dos melhores. Ocorre que o cheiro é outro. Mas por enquanto é só um cheiro. Não estou aqui denunciando nenhuma armação ou falcatrua. Trata-se apenas de uma impressão de recomeço de temporada. Tomara esteja errado e que o campeão (ainda é cedo para isso) saia dentro de campo. E por esse início de temporada, o São Paulo dá pinta de que pode decidir tudo no gramado. Que seja assim então.