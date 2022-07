Um dia depois de deixar a Globo, Casagrande recebe carinho dos fãs: ‘volta logo, Casão!’

A corrida no Parque do Ibirapuera na manhã desta quinta-feira foi diferente para Walter Casagrande. Um dia depois de anunciar sua saída da Rede Globo, o comentarista não mudou sua rotina, tampouco deixou de receber o carinho dos que sempre torceram por ele na emissora. Mas já não tinha mais o compromisso de 25 anos. Pegou no armário a camisa 14 da seleção holandesa, número que o lendário Cruyff usava, e fez sua corrida matinal como se não tivesse amanhã.

Ele relata em uma de suas redes sociais que o carinho do público foi o mesmo de sempre. Casão escreveu: “Hoje foi uma caminhada incrível e o que eu mais ouvi foi: ‘Volta logo, Casão’! Obrigado por mais essa grande prova de carinho das pessoas do @ibirapueraoficial e das redes sociais também. Homenagem ao futebol holandês que eu adoro, com a camisa de @johancruyff 14. Um grande beijo a todos!”

Reprodução Face

Depois de 25 anos ouvindo seus comentários na maior emissora do Brasil, os torcedores terão de esperar um pouco para saber dos próximos passos do ex-jogador. Na foto publicada no Facebook, Casão mantém a simpatia de sempre, o sorriso verdadeiro no rosto e o respeito por todos que pedem sua atenção. Sei disso porque já estive ao seu lado em muitas coberturas esportivas.

No momento, ele curte seu trabalho no streaming da Globoplay, que estreou recentemente o documentário “Casão: Num Jogo Sem Regras”. A série conta, em quatro episódios, sua história. Foi criada e dirigida por Susanna Lira, com roteiro de Bruno e Roberto Passeri. Traz depoimentos de Galvão Bueno, Serginho Groisman, Roberto Rivellino, Baby do Brasil, Branco Mello e Paulo Futre, pessoas que estiveram ao seu lado nessa jornada.

Por ora, Walter Casagrande não deu pistas do que vai fazer de sua carreira.