Um vídeo diferente com o craque Cristiano Ronaldo, um dos destaques de Portugal e da Eurocopa, que começa nesta sexta-feira. A Nike lança o filme “A Troca”, com produção estilo Copa do Mundo. No filme, de 5 minutos, Cristiano Ronaldo se choca com um jovem inglês e eles trocam de papel na vida. A história segue recheada de curiosidades e situações engraçadas até eles se encontrarem novamente em campo, em um jogo entre Portugal e Inglaterra.