Uma avalição da Arena Corinthians feita por você. Participe!

O Corinthians abriu oficialmente os portões de seu estádio neste domingo para 36 mil pagantes. Foi o primeiro grande teste pra valer no Itaquerão. Pena que o time perdeu para o Figueirense por 1 a 0 em dia tão importante de sua história. Gostaria de propor neste espaço uma avaliação da Arena Corinthians. Se você esteve nesta partida, certamente terá condições de dar sua opinião de tudo o que viu e viveu. Se você acompanhou a inauguração pelo noticiário de modo geral, também poderá participar com as informações recebidas ao logo do dia. O portal do Estadão, por exemplo, manteve um AO VIVO direto do estádio desde as 10 horas da manhã, com informações de tudo o que acontecia na chegada do torcedor.

Outros órgãos de comunicação trabalharam da mesma forma para noticiar a inauguração do estádio que será palco da abertura da Copa do Mundo. Informações não faltaram neste domingo sobre o Itaquerão. Responda então qual foi sua impressão da nova casa corintiana.

