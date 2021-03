Uma camisa com esse design seria usada em algum time do futebol brasileiro?

O que você achou do novo modelo da camisa do PSG, onde atua o melhor jogador do Brasil, Neymar. Você acha que uma camisa com este design seria usada por algum time no futebol brasileiro? De perto, ela é bem legal, com cortes e traços muitos bonitos e cores vivas. Mas achei estranho dentro de campo. Tem isso, né! A camisa pode ser bacana na mão, mas ruim em campo, ao vivo ou pelas imagens da TV. O futebol europeu aposta muito em modelos diferentes para aumentar suas vendas. Aqui no Brasil isso está sendo acelerado também, mas num grau, digamos, menos ousado.

Sou da opinião que vale a pena. Por gosto, fico com as mais tradicionais. Mas entendo que a molecada, que usa e consome, gosta mais dessas versões diferentes. Ficou bem em Neymar e Mbappé.