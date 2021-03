Uma história de Pelé, um gol magistral, de placa, em jogo do Santos com o Fluminense em 1961

Reproduzo aqui o primeiro parágrafo desta história de Pelé.

“Domingo, 5 de março de 1961. Fluminense e Santos jogam no Maracanã pelo Torneio Rio-São Paulo. A equipe santista vencia por um a zero (gol de Pelé aos três minutos), quando o craque recebe a bola ainda em sua intermediária aos 41 minutos e dispara em direção aos adversários, driblando sete jogadores. Quando a jogada terminou com a bola no gol do Fluminense, as duas torcidas, extasiadas com a jogada, aplaudiram em pé aquele que é considerado um dos mais belos gols do futebol: o gol de placa de Pelé.”

