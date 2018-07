Uma noite de insônia para os corintianos

Antes de mais nada é preciso dizer que o Corinthians fez com maestria seu dever na primeira fase da Libertadores da América, a fase de grupo. Terminou a competição com mais pontos do que qualquer outro, independentemente de ter ou não jogado bem todas as partidas. Na vitória de 1 a 0 sobre o Medellín, quinta-feira, por exemplo, mostrou um futebol de dar sono. E ganhou com um gol contra de Valencia. O fato é que pontuou mais que qualquer outro. E na combinação de cruzamentos das oitavas ficou com o Flamengo, que se classificou na bacia das almas. Encarar o campeão brasileiro não é uma boa para o Corinthians. Nem para os corintianos. Todos com quem conversei, e digo que foi um número irrisório, torceram o nariz para o rival da Gávea, o time de Adriano e Vágner Love.

A definição do confronto, pelo que senti, fez descer um nó de agonia pela garganta dos corintianos. Pela primeira vez nesta Libertadores, o torcedor sente que pode cair fora diante de um adversário, se não melhor, do mesmo nível. Pior o Flamengo não é. É preciso levar em consideração também os momentos das duas equipes.

O Corinthians, mesmo com Ronaldo jogando pouco e muito mais gordo do que o ano passado, e com Felipe machucado há mais de 30 dias, vive um astral bom, tranquilo, embora agora apreensivo. Na Gávea o bicho está pegando e a presidente Patrícia Amorim deve fazer uma limpa hoje, do técnico ao gerente de futebol. Adriano permanece em seu inferno astral e o elenco tenta não afundar em seus próprios problemas após a surra sofrida para o Botafogo e a perda do título da Taça Rio. Não fosse a força da camisa e a qualidade de alguns jogadores rubro-negros, diria que o Corinthians leva pequena vantagem. Mas entendo perfeitamente a agonia e a noite de insònia dos corintianos de quinta para sexta-feira.

As campanhas da fase de grupo

CORINTHIANS

Corinthians 2 x 1 Racing

Medellín 1 x 1 Corinthians

Cerro Porteño 0 x 1 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Cerro Porteño

Racing 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Medellín

FLAMENGO

Flamengo 2 x 0 Universidad Católica

Caracas 1 x 3 Flamengo

Universidad do Chile 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 2 Universidad do Chile

Universidad Católica 2 x 0 Flamengo

Flamengo 3 x 2 Caracas