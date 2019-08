Uma partida perigosa que aproxima o Palmeiras de sua segunda conquista de Libertadores

Time paulista joga pelo empate… Palmeiras e Grêmio é um jogo sem previsão. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira no Pacaembu, 21h30, para o segundo jogo da fase de quartas de final. Em Porto Alegre, o time de Felipão venceu por 1 a 0. Tem, portanto, a vantagem do empate. Mas isso só terá significado depois dos 90 minutos restantes, como disse o próprio treinador após o jogo de ida. Qualquer empate é do Palmeiras.

Torcida palmeirense… O Pacaembu também será do Palmeiras, em sua capacidade máxima, perto dos 36 mil torcedores. São esperados 2 mil gremistas, alguns de São Paulo.

Respeito mútuo… Os times são respeitados por suas respectivas torcidas e torcidas adversárias. E esse respeito se traduz na condição de se classificar de ambos. Daí a necessidade de o Palmeiras jogar com cautela e inteligência. A equipe não se deu bem nas últimas edições da Libertadores, quando precisou fazer o resultado ora no tempo normal, ora nos pênaltis. Uma vitória simples do Grêmio leva a decisão para os pênaltis.

Final em Santiago… Se passar, o Palmeiras fica a três jogos da decisão da Libertadores, o que seria a sua segunda conquista. As semifinais são em jogos de ida e volta e a final em duelo único em Santiago, no Chile. Pela primeira vez será nesse formato. Conheço palmeirense que já tem hotel reservado em Santiago. Muito provavelmente o rival da semifinal para Palmeiras ou Grêmio será o Flamengo, que fez 2 a 0 no Internacional no Maracanã e vive momento de alta. Também não será fácil para nenhum deles.

Jogo de xadrez… Palmeiras e Grêmio pouparam seus jogadores, treinaram jogadas ensaiadas e posicionamentos. Nada pode dar errado. Por isso o jogo será grande. O Grêmio é mais ofensivo e precisa do gol, mas não deve se lançar ao ataque logo de cara. Terá de tomar precauções com os contra-ataques do Palmeiras, principalmente com Dudu e Willian. O jogo deve rolar no meio de campo, truncado, com vantagem para quem tiver mais habilidade. Furar defesas será uma tônico dos dois lados.

Armas letais… No banco, Renato e Felipão, dois gaúchos, também se respeitam. São amigos. O Grêmio ainda tem a Copa do Brasil. O Palmeiras, não. Se nada acontecer fora do enredo, a batalha vai até o fim, com armas perigosas e letais dos dois lados. O torcedor terá de ter paciência.

Libertadores e Mundial… Uma classificação do Palmeiras, embora ainda cedo, fará o torcedor, por que não, também sonhar com o Mundial de Clubes da Fifa. Neste ano, e no outro também, a disputa será no Catar, numa competição com todos os representantes dos continentes em formato já conhecido. O Liverpool é o representante europeu no torneio. Por isso que esse confronto do Palmeiras com o Grêmio tem muita coisa em jogo.