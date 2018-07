Uma primeira fase teoricamente fácil, mas chumbo grosso na fase de mata-mata

O Brasil se deu bem na formação do Grupo A para a Copa do Mundo. O anfitrião e mais bem cotado para ficar com o caneco, o sexto de sua história, mede forças com Croácia, México e Camarões nas três primeiras partidas, e nessa ordem. Felipão bufou feliz ao lado de Parreira e Murtosa na Costa do Sauipe. Sabe que a etapa inicial é importante para deixar o grupo mais confiante e os adversários mais ressabiados a cada bom resultado, quem sabe goleadas, embora placares elásticos sejam difíceis em Mundiais. Digo já: a seleção brasileira vai somar 9 pontos. E isso não é ufanismo.

Felipão, mas sobretudo Parreira, sabe o tamanho da importância de ganhar a primeira partida. Parreira abriu a Copa de 2010, quando estava no comando da África do Sul, contra o México, no empate de 1 a 1. Não ganhou, mas também não perdeu, embora o resultado tenha sido pequeno para as pretensões do país-sede, que caiu cedo. “O primeiro jogo é isolado, com ansiedade de todas as partes, dos jogadores, da comissão técnica, do torcedor, da imprensa. Por isso é muito importante começar ganhando, e também para a classificação da chave”, disse Parreira.

O Brasil, seguindo o enredo que mostrou na Copa das Confederações, não deverá ter dificuldades para superar seus rivais. A Croácia, que bebeu por anos da escola Iugoslava, sabe tocar a bola e até tem um pouco da habilidade do futebol brasileiro, mas nem de longe faz frente ao time de Neymar e companhia. Camarões chega, como sempre, com sua força física, alguma habilidade e quase sempre sem esquema tático defensivo. O mesmo não se aplica aos mexicanos, sempre uma pedra no sapato do Brasil. O próprio Felipão comentou isso após o Sorteio. Ocorre que o México quase não chega ao Brasil para a Copa e se o time não melhorar muito até lá, a seleção não deverá ter problemas. Engole fácil.

A primeira fase vai ser importante também para o Brasil porque as vitórias anunciadas darão ao time nacional confiança e carinho da torcida, já visto na Copa das Confederações. ‘Esse carregar a seleção no colo’, a comissão técnica não abre mão. E vai ter de resgatar isso em campo, a cada minuto. Felipão e Parreira querem os brasileiros jogando juntos com sua equipe, fazendo pressão nos rivais. A mostra da Copa das Confederações foi ótima, mas em grau de importância sem comparação com o que é uma Copa do Mundo.

E por que o Brasil precisa estar junto com a seleção, se teoricamente o time de Felipão é superior aos rivais da primeira fase? Porque as pedreiras para o time de Felipão já começam no primeiro mata-mata das oitavas de final. Se o time se classificar em primeiro do Grupo A, vai encarar o segundo do Grupo B, que pode ser Holanda ou Espanha, imaginando que Chile e Austrália serão eliminadas. Convenhamos, não é mole encarar a Espanha, campeã do mundo, no primeiro confronto eliminatório, muito menos a Holanda, que tirou o Brasil no Mundial da África do Sul. Mais adiante, nas quartas, poderia aparecer uma Itália pelo caminho. Vai ser uma Copa de grandes partidas.

Felipão dá de ombros diante dos jornalistas para as fases seguintes à primeira. Certamente já fez o caminho do Brasil até a final, nas sete partidas, mas prefere centrar fogo com seu grupo na primeira parte. “Quando pensamos lá na frente, nos esquecemos de pensar aqui atrás, na primeira fase”, disse. Ou seja: um passo de cada vez.