Uma rápida passada pela tabela do Brasileiro mostra o São Paulo com 16 pontos a mais do que o Corinthians

Isso pode não significar muita coisa se o São Paulo não ganhar o Campeonato Brasileiro, mas a diferença do time do Morumbi para seu maior rival em São Paulo é de 16 pontos após 21 rodadas. É um distância a perder de vista. Fosse na F-1, Osmar Loss não estaria no retrovisor de Diego Aguirre. Não mesmo. Enquanto o São Paulo lidera a competição após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará neste domingo, o Corinthians amarga a 8.ª posição. São 45 pontos contra 29.

Os dois rivais fizeram as 21 partidas regulares da competição. Digo isso porque há alguns clubes com jogos a menos. O Santos é um deles. O Vasco também. Nesse quesito, São Paulo e Corinthians estão iguais. Talvez seja a única igualdade. O Tricolor tem 13 vitórias. É quem mais venceu na competição. O Corinthians soma oito resultados positivos, o último deles neste fim de semana, sábado, em casa, diante do lanterna Paraná por 1 a 0.

A maior proximidade entre ambos diz respeito aos empates no Brasileiro. O São Paulo tem seis. O Corinthians, 5. Mas é no número de derrotas que a diferença de pontuação se explica.

Dos 21 jogos feitos, o São Paulo perdeu dois. A lista de tropeços do Corinthians é maior: oito. Só aí são 24 pontos desperdiçados. Embora o São Paulo esteja na liderança da competição, não é o time que mais fez gols. São 34 até o jogo com o Ceará. O Atlético-MG marcou mais vezes, 36. E olha que o Atlético é apenas o sexto colocado na classificação. O Corinthians balançou as redes 23 vezes. Tem seis de saldo. O São Paulo tem 17.

Mas não são os números que mais incomodam os torcedores do Corinthians. O fraco futebol e a quase nenhuma perspectiva nesse segundo semestre têm tirado o sono do torcedor alvinegro. O próprio Loss disse sábado que o time não jogou bem. Ganhou, mas continua sem convencer. Em breve, terá um jogo-chave na Copa do Brasil. Semifinal contra o Flamengo. O Campeonato Brasileiro poderá ficar em segundo plano nesta semana e a diferença para o São Paulo deve aumentar.