Uma semana de boas polêmicas

Alguns assuntos que chamaram a atenção nesta semana para que os amigos comentem:

1) Fifa e Morumbi não se acertam. E a entidade descarta a abertura da Copa/2014 no estádio do São Paulo.

2) As contas de 2009 do presidente santista Marcelo Teixeira foram recusadas pela segunda vez. Ele entregou a administração do clube com uma dívida de R$ 177 milhões. Diz que R$ 100 milhões são de tributos ao governo de gestões anteriores à sua. Marcelo Teixeira ficou no Santos nos últimos 10 anos.

3) O Santos enfia 8 a 1 no Guarani pela Copa do Brasil. Neymar faz cinco gols.

4) Ganha força a discussão no Brasil sobre a convocação de Neymar para a Copa da África do Sul. O menino de 18 anos tem esperanças. Dunga, de Porto Alegre, diz que não haverá surpresas na lista.

5) O Palmeiras treina uma semana e mostra futebol abaixo do esperado para ganhar de 1 a 0 do Atlético Paranaense. E o zagueiro Danilo vai parar na delegacia por ofensas racistas contra adversário.

6) Santos e São Paulo e Santo André e Grêmio Prudente se prepararam para as decisões do Paulista.

7) Fábio Koff é reeleito presidente do Clube dos 13, derrotando o candidato da CBF, Kléber Leite.