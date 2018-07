Vai ser difícil encontrar alguém com esse perfil

Veja o que disse um diretor do São Paulo sobre o perfil que um treinador deve ter para ser contratado pelo clube: “Queremos alguém com um comportamento moral elogiável, com consciência de que quem contrata é a diretoria, que venha sozinho ou com no máximo um auxiliar, que esteja disposto a trabalhar com jovens, que se encaixe na nossa política financeira e que seja um vencedor.”

Caramba, nem se Jesus Cristo voltasse ele teria condições de assumir o cargo.

O engraçado é que esse mesmo discurso foi usado para contratar Paulo César Carpegini que, com o perdão do trocadilho, foi crucificado por quem o defendia no clube.