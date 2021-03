VAR entra na fase do Recall: era vergonhoso e agora é comum admitir erros, como ocorreu com o SP

Engrosso o time dos que olham o VAR no Brasil (é bom frisar no Brasil) com muita desconfiança, para não dizer total desprezo. Não pela ferramenta em si, já disse isso aqui, mas por tudo o que envolve o seu uso com a turma do salgadinho, aqueles que ficam comandando as imagens numa eterna discussão de botequim para decidir a “vida” de um time. Eu teria pelos menos uns dez amigos do futebol que fariam o trabalho de graça com muita mais seriedade e competência. O VAR no Brasil entra na fase do Recall. Sou do tempo em que era a maior vergonha para uma montadora anunciar problemas numa série de veículos produzidas em suas plataformas. Depois, isso passou a ser normal, até com anúncios mais engraçadinhos na TV. O VAR vai pelo mesmo caminho.

Foto: Estadão

Neste domingo, a Federação Paulista admitiu que o VAR errou na partida do São Paulo com o Novorizontino, em que o time de Novo Horizonte venceu por 2 a 1. Quem apitou no campo foi Edina Alves, que também errou ao não pedir para ver as imagens e tentar socorrer a turma do salgadinho. Era para ter dado um pênalti em Luciano, que deixou o gramado revoltado. Não deu. Se desse, o time do Morumbi teria a chance de empatar. Não sabemos se empataria, mas as chances de fazer o gol são bem maiores. Isso implicaria empate. isso implicaria que Crespo ainda estaria invicto. Isso implicaria que o São Paulo estaria sozinho na liderança do seu grupo. Isso implicaria que o elenco estaria mais animado.

Não é a primeira vez que o São Paulo sofre com erros admitidos pelo VAR. Admitidos. Teve isso também no ano passado contra o Atlético-MG, também envolvendo o atacante Luciano. Há outras tantas vítimas. O São Paulo sofre mais porque depende mais da lisura da arbitragem para não ter sua chance de ganhar o Paulista interrompida por isso. O time precisa de taças. Está desde 2012 na secura. Precisa fazer barulho. Incomodar porque houve o erro, de fato. Não sou desses que aprovam que os clubes devem bater na porta da arbitragem para reclamar de tudo, até de lateral invertido como fazem os jogadores em campo. Não. Mas como o erro aconteceu e foi admitido, vale o B.O.

O VAR não pode entrar nessa de admitir erros como se isso fosse uma solução para a lambança em campo. Não pode virar Recall. Até porque no caso dos carros, eles são trocados ou arrumados. Ninguém reponde pelo risco antes disso. Deveria. No caso do pênalti não dado ou do gol anulado, que seja, a confissão do VAR não muda nada. Prevalece o resultado do campo com o erro. O São Paulo, por exemplo, pode precisar de 1 ponto para se classificar. Se isso acontecer, a comissão de arbitragem vai pedir desculpas e o clube vai chorar na cama. Um planejamento jogado fora. Vale para todos.

Como também já disse aqui, o VAR “matou” a autonomia dos árbitros de campo e de suas decisões, da apuração do seu trabalho e do esforço de concentração durante os 90 minutos de uma partida. Ou seja: O VAR erra e os árbitros andam para trás. Pioramos, portanto. No caso do São Paulo no fim de semana, a turma do salgadinho não teve sequer o direito à dúvida, de chamar Edina para ver as imagens. E demorou 3 minutos para tomar a decisão… errada. A questão é que não vejo solução para melhorar isso com essa gente que temos no comando e na sala do VAR.