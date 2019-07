Vasco, Luxemburgo, os jogadores do time e seus salários atrasados

Sem remuneração… Vanderlei Luxemburgo revelou nesta semana que ainda não recebeu salário no Vasco. Está no clube há dois meses e nada. Os jogadores não recebem há três meses. Luxemburgo disse ainda que os atletas devem ganhar antes dele. Se o Vasco conseguir pagar alguém, que seja o elenco.

Postura bacana… A postura do técnico é capaz de fazer com que o elenco jogue para ele. Pensou primeiramente nos atletas do que nele próprio. Mostrou ser um bom comandante. Caiu nas graças do time, certamente.

São todos trabalhadores… Tirando a atitude bacana do treinador, o que fica é a vergonha de um clube como o Vasco, do seu tamanho e tradição, se deixar chegar nesta situação. Não pagar salário por três meses e contratar um treinador de “graça”. Ora, são todos trabalhadores. O Vasco briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Ocupa posição inferior na tabela e se apega nesses profissionais para não perder o ano.

Mais gestão… Cair para a Série B significa ter menos dinheiro de TV, menos patrocinadores, menos público, enfim, menos tudo na vida do time carioca. Gestão é tudo no futebol e o futebol brasileiro precisa melhorar de uma vez por todas sua administração. Talvez a CBF tenha de ajudar seus afiliados, os clubes, de modo a socorrer financeiramente aqueles que têm projetos e tentam sair do buraco. Talvez não seja o caso do Vasco. Mas é preciso que o futebol brasileiro tenha um fundo de ajuda para salvar os times, e com eles sua honra.