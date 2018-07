Veja quanto Neymar vai ganhar no Real Madrid

REPORTAGEM DE LUÍS AUGUSTO MONACO NO JT DESTE SÁBADO



Se Neymar trocar o Santos pelo Real Madrid seu faturamento vai dar um salto de quase 100%. Entre salário e publicidade ele passaria a embolsar anualmente R$ 24,9 milhões (em valores de hoje, sem computar os três novos contratos de patrocínio que assinará semana que vem), contra R$ 13,9 milhões que ganha no Brasil.

O craque recebe na Vila um salário de R$ 350 mil, e fica com 70% do valor de cada contrato de publicidade que assina (os outros 30% entram nos cofres do Santos). Hoje a sua parte com as propagandas beira os R$ 800 mil. Além disso, a cada ano o primeiro milhão desses contratos fica com o clube. Ou seja, se a soma de seus rendimentos com publicidade der R$ 10 milhões, R$ 1 milhão vai para o Santos e os outros R$ 9 milhões são divididos na base 70% e 30%. A exceção é o contrato com a Nike, cujo valor fica integralmente com ele.

A proposta feita pelo Real Madrid deixa Neymar com 100% de seus direitos de imagem. E o salário será de A 5 milhões (R$ 11,1 milhões) livres de impostos por temporada. Em miúdos: o salário será quase três vezes maior e o ganho com publicidade crescerá 30%. Sem falar que não precisará dar o primeiro milhão para o Santos.

Mão de Ronaldo

Os três novos contratos de publicidade já foram arrumados pela 9INE, a agência de marketing esportivo de Ronaldo Fenômeno. A empresa recebe na assinatura do acordo uma comissão pela intermediação do negócio.

O acerto com o Real está muito bem encaminhado. O clube espanhol já informou ao Santos que aceita pagar os A 45 milhões (R$ 100,3 milhões) da multa rescisória de Neymar, o que significa que o presidente Luís Álvaro não tem margem para negociar. Pela lei, pagou, levou. E quase todos os detalhes do contrato com o craque estão acertados.

Fernando Fernandez Tapias, vice-presidente do Real Madrid, veio a São Paulo três vezes nos últimos 45 dias – a última foi semana passada, quando passou três dias aqui.

A dúvida é saber quando Neymar se unirá ao elenco merengue. O presidente Florentino Perez tem dito em conversas com jornalistas espanhóis que acredita na chegada do atacante depois da Copa América. Mas o garoto está balançando por causa do Mundial de Clubes que será em dezembro e pensa em propor um acordo para ir só em janeiro, quando será aberta outra janela de transferências no futebol europeu.

A proposta do Barça para contratá-lo reflete a pouco privilegiada situação financeira do clube catalão. O presidente Sandro Rosell quer fechar o acordo agora, mas só pagaria o valor da multa daqui a um ano. Até lá, Neymar continuaria jogando no Santos e teria a chance de disputar outra Libertadores.