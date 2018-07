Vídeo mostra bastidor do Barcelona em sua apresentação ao torcedor

O Barcelona mostrou toda a sua organização e sedução em sua primeira partida no Camp Nou, em que apresentou aos seguidores do time seus jogadores para a temporada 2014/15. Todos os jogadores, um a um, foram chamados para dentro do campo, numa espécie de NBA em jogos das Estrelas. Esse vídeo que o próprio clube colocou na internet mostra um pouco da festa do jogo e dos seus bastidores, com os atletas chegando ao estádio e se preparando para o amistoso. Neymar é um dos destaques, assim como Messi. Veja.