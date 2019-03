Vinicius Junior vai começar a ser mais driblador no Real Madrid, e aí ele pode estourar

Uma pitada de confiança e um pouco mais de ousadia. Esses são os ingredientes para fazer com que Vinicius Junior estoure no Real Madrid. Ele ainda está tímido, mas já tem sinal verde para fazer das suas. Ou seja: ser mais atirado para cima dos marcadores, mais ou menos como Neymar fazia no Barcelona e faz agora no PSG. O Real só não quer firulas. Mas promete liberar o brasileiro para arrancadas em direção ao gol. A bola já está chegando mais ao jogador.

Vinicius Junior continuará atuando pela esquerda, ou pelas beiradas do campo. Ele pode ir para a direita também. O que vai mudar em seu jogo é a disposição e carta branca que terá para driblar, inclusive na área. Ele tem sido um dos protagonistas do Real Madrid. Sentiu na pele o que é enfrentar Messi e Suárez. Ainda bem para ele que Neymar não faz mais parte desse elenco. O Barcelona impôs duas derrotas seguidas ao Real Madrid na semana passada, uma na Copa do Rei e outra no Campeonato Espanhol.

O garoto, que foi recentemente chamado por Tite para fazer sua primeira partida, mesmo que amistosa pela seleção brasileira, tem ganhado experiência e vai, aos poucos, se acostumando com o futebol jogado na Europa. Vinicius Junior não se intimida com rival algum. Disse recentemente também que Messi não lhe põe medo, embora devesse. A Liga dos Campeões pode projetá-lo de vez para o mundo.