Vitória de 1 a 0 sobre Corinthians põe Palmeiras na vice-liderança

Ganhar do Corinthians representa muito para o Palmeiras. Então, a vitória de 1 a 0 nesta sétima rodada do Brasileiro, por si só, já representa muito para o time e também para a torcida na temporada. Foi a primeira vez que o Palmeiras derrubou seu maior rival dentro de sua casa nova. Para alguns, ou muitos, já não era sem tempo. Havia um empate e uma derrota. Os três pontos ajudam a contar uma história ainda mais saborosa do lado palmeirense. Com o resultado, o Palmeiras ultrapassa o Corinthians e sobe para a segunda posição, atrás apenas do Internacional, que vem em bom galope neste começo de disputa com Argel. São 15 pontos do Palmeiras contra 16 para Inter. De quebra, a torcida contribuiu para o recorde de público no Allianz Parque, com 39.935 torcedores, pouco mais do total de público da final da Copa do Brasil contra o Santos, ano passado, quando o time se sagrou campeão e teve direito de disputar Libertadores. Lembrando que só havia uma cor no estádio, já que os clássicos em São Paulo, por determinação da Polícia, Secretaria de Segurança e FPF, deve ter torcida única, a do mandante.

Em campo, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo, com bom controle de bola e marcação precisa em cima dos jogadores corintianos. Mas não foi fácil superar seu maior adversário. Havia muito respeito dos dois lados. O Corinthians acertou bola na trave e teve chances de arremates perigosos, assim como teve também os donos da casa, em mais quantidade, diga-se. O fato é que não havia espaço para jogar, tampouco para errar em qualquer setor do campo. Foi um jogo bem jogado, mas acima de tudo, de muita marcação e disputa de bola do que de criação de jogadas ofensivas. Foi um primeiro tempo mais travado e um segundo mais leve.

Cuca mostrou-se mais uma vez dono de uma poção mágica usada no vestiário capaz de mudar o jogo. Sua decisão de tirar Roger Guedes para colocar Cleiton Xavier foi acertada, principalmente porque dois minutos depois de entrar no clássico, o meia fez o único gol da partida, de cabeça, após boa conclusão de Moisés, que fez outra partidaça, antes de sair com cãibras. Cuca tem o dom de acertar o time no vestiário. Faz a leitura do que acontece no primeiro tempo como poucos e muda posições e esquemas para ganhar no segundo. Cuca não pensa em empates, pelo menos tem mostrado isso até agora. É tudo ou nada. Tem conseguido tudo.

ARBITRAGEM

No último lance do jogo, o juiz tirou um gol legal do Corinthians. Deixou de marcar. Raphael Claus deu falta numa dividida de Felipe e Fernando Prass, que tinha Thiago Martins no meio de ambos, mais próximo de Prass do que do corintiano. Thiago foi ao chão, a bola sobrou viva para Cleiton Xavier e Bruno Henrique. O jogador do Corinthians foi mais rápido e tocou de ponta de pé para o gol vazio. Mas o árbitro levantou o braço e marcou falta, que não foi nem existiu. Tive a impressão até de que o juiz apontou para o meio de campo depois de ver a bola entrar, mas que mudou de ideia ao ver o zagueiro palmeirense no chão e Cleiton Xavier reclamando de uma entrada de sola de Bruno. Não foi. Se foi, não vi. Espero ansioso pela súmula do juiz, se é que ele vai marcar esse lance no papel. Cuca disse que viu uma falta de Felipe em cima de Thiago. Tite disse que não viu nada. Os dois melhores técnicos do Brasil nesse momento têm entendimentos diferentes para o mesmo lance. É conversa para o boteco a semana toda. Tite e Cuca estão convidados.

ADEUS

Felipe fez sua última partida com a camisa do Corinthians. O blog deu há tempos que o zagueiro já tinha tudo acertado com o Porto, para onde vai a partir desta segunda-feira. O beque agradeceu a ‘família’ que conquistou no Corinthians e se disse triste por sair, mas ao mesmo tem feliz em sua empreitada na Europa, num outro patamar de sua carreira. Tite comentou que Felipe honrou a camisa do time, do primeiro ao último jogo.

SETE JOGOS

O Palmeiras enfrentou nestes sete jogos do Brasileiro os times que estavam entre os 10 primeiros na tabela. Então, foi só pedreira.

7ª rodada – Palmeiras 1 x 0 Corinthians

6ª rodada – Flamengo 1 x 2 Palmeiras

5ª rodada – Palmeiras 4 x 3 Grêmio

4ª rodada – São Paulo 1 x 0 São Paulo

3ª rodada – Palmeiras 2 x 0 Fluminense

2ª rodada – Ponte Preta 2 x 1 Palmeiras

1ª rodada – Palmeiras 4 x 0 Atlético-PR