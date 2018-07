Voadora covarde na Copa BH

Vocês viram essa voadora do goleiro do Sport, de nome Gustavo, dada num jogador do Vasco durante partida da Copa BH de Juniores? Uma tremenda covardia. Houve uma confusão de jogo, parada pelo juiz, quando o tal goleiro valentão saiu lá de trás para acertar o rival. Pelas costas, coisa que homem de verdade não faz.

Aí começou a pancadaria. E olha que era categoria de juniores. O rapaz atingido foi para o hospital com suspeita de trauma cervical, mas nada foi constatado nos exames, felizmente. O presidente do Sport, num gesto corajoso e respeitoso, demitiu o goleiro do clube. Disse que essa não é a imagem do Sport e que Gustavo não fazia mais parte do quadro de jogadores amadadores do time. Bem feito!

Há tantos garotos que querem ter uma chance no futebol e esse menino, já encaminhado, estragou tudo num campeonato que não vale muita coisa, apesar de sua importância. Que isso sirva de exemplo para outros valentões. Veja a imagem:

http://www.youtube.com/watch?v=BpsrThXh_gM