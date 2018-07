Você gostou da primeira convocação de Dunga? Dê sua opinião!

Você gostou da lista de Dunga, a primeira depois do fracasso de Felipão na Copa do Mundo? Veja os jogadores chamados para os amistosos contra Colômbia e Equador, nos Estados Unidos, dias 5 e 9 de setembro. São 12 caras novas e dez remanescentes do time de Felipão. Além de participar da votação, dê sua opinião do time, de quem ficou faltando, dos erros e acertos do novo treinador do Brasil.

A LISTA

Jefferson (Botafogo)

Rafael (Napoli)

David Luiz (Paris Saint-Germain)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Miranda (Atlético de Madrid)

Gil (Corinthians)

Maicon (Roma)

Danilo (Porto)

Filipe Luís (Chelsea)

Alex Sandro (Porto)

Luiz Gustavo (Wolfsburg)

Fernandinho (Manchester City)

Ramires (Chelsea)

Elias (Corinthians)

Oscar (Chelsea)

Willian (Chelsea)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Ricardo Goulart (Cruzeiro)

Everton Ribeiro (Cruzeiro)

Neymar (Barcelona)

Hulk (Zenit)

Diego Tardelli (Atlético-MG)

