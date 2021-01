Volume no São Paulo aumenta para a volta de Rogério Ceni no lugar de Diniz caso o Flamengo decida trocar de técnico

São Paulo pode conseguir Rogério Ceni de volta para ocupar o lugar de Fernando Diniz após o Brasileirão 2020. Aumenta o volume sobre essa possibilidade no Morumbi, principalmente porque Ceni parece encontrar dificuldades no Flamengo. Ele não tem o vestiário nas mãos e os resultados do time não são bons. No fim de semana, o Fla perdeu para o Athletico-PR e viu sua chance de colar nos líderes ser reduzida.

O que se sabe até agora

Que o presidente Julio Casares sempre quis Ceni comandando o São Paulo na sua gestão. Isso só esfriou quando o treinador aceitou oferta do Flamengo. Sabe-se também que a diretoria do Fla já se reuniu algumas vezes para discutir o trabalho de Ceni à frente da equipe. Esperava-se que o Flamengo fosse voar no Brasileirão e isso não está acontecendo. Ter tirado Gabriel Barbosa do jogo do fim de semana pegou mal. O time perdeu por 2 a 1.

Sabe-se ainda que Fernando Diniz será reavaliado após o término da temporada, com grandes chances de deixar o clube. Se o São Paulo continuar perdendo e não tiver mais condições de brigar pelo título, decisões nesse sentido podem ser tomadas antes da 38ª rodada. Hoje, Casares e seus pares da diretoria vão com Diniz até o fim. Sabe-se ainda que Ceni trabalhou boa parte de sua carreira como goleiro ao lado de Muricy Ramalho, hoje na diretoria do São Paulo.