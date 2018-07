Zé Roberto, do Palmeiras, é doador de pulmão em campanha da Santa Casa

O fôlego do lateral Zé Roberto, do Palmeiras, aos 40 anos, despertou nos profissionais da Santa Casa de Misericórdia, e do Hospital Dom Vicente Scherer, o interesse de convidá-lo para uma campanha sobre doação de órgãos. O jogador aceitou o convite e se transformou em doador de pulmão, conforme anúncio veiculado em alguns jornais do País nesta terça-feira. Neles, Zé Roberto aparece sem camisa em meio ao título da campanha: ‘DOE SEU TALENTO’.

Em seguida, em letras menores, há uma brevê introdução da carreira do jogador do Palmeiras e a seguinte afirmação: ‘Zé Roberto é doador de pulmão’. Não me recordo de outro profissional da bola que tenha ido tão longe em uma campanha desse tipo. Muitos deles assinam causas nobres e fazem visitas constantemente em instituições de crianças. A diferença nesse caso é ser, de fato, um doador de órgão. Jogadores de futebol geralmente usam sua imagem para ajudar.

O vínculo com a Santa Casa de Porto Alegre ocorre porque Zé Roberto jogou no Grêmio antes de se transferir para o Palmeiras nesta temporada. O lateral é um dos principais jogadores do time paulista, que trabalha para se reorganizar dentro e fora de campo.