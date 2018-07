Zizao é mais um brinquedinho dos corintianos

Entendo a paixão da torcida em querer ver o chinês Zizao jogando pelo Corinthians. De tanto ser cobrado Tite, num gesto gentil e nada mais do que isso, acabou por mandar o gringo a campo em jogo que já estava perdido por 2 a 0 contra o Cruzeiro. Fico aqui imaginando o que o ‘professor’ pediu ao chinês quando ele ainda estava sentado no banco. E lamento que a estreia não tenha acontecido no Pacaembu, diante daquela fanática e empolgante torcida gritando seu nome: Zizao! Zizao! Zizao! Teria sido histórico.

Os gozadores de plantão, que perdem amigo, mas não perdem a piada, se apressam em dizer que nem Pelé, quando estreou pelo Santos, fez grande apresentação. Por que então Zizao teria de fazê-lo. O chinês viveu seus 15 minutos de fama ao tentar dar uma pedalada que acabou dando em nada, mas que arrancou suspiro dos corintianos que estavam em Varginha e dos milhares que assistiam a partida pela tevê. Ocorre que Zizao não passa de produto de marketing do clube, cuja única intenção é abocanhar um novo mercado no mundo. Não vai jogar nunca pra valer no Corinthians. Não deve nem estar com o grupo no Japão para o Mundial de Clubes da Fifa. Trata-se de um brinquedinho dos dirigentes e também da torcida. Tite talvez seja o único que o leve a sério, respeitoso que é com seus comandados.

O técnico enche o chinês de elogios. Mas para por aí. Futebol competitivo é outra coisa, sabe disso. Zizão tem uma única função aqui no Brasil: propagar o nome do Corinthians na China e naquela região do planeta, se der. Ele poderá ser em breve o maior vendedor de camisas do time. Se somente os familiares, pertos e distantes, comprarem o uniforme do Corinthians, o clube arrebentará de ganhar dinheiro. Está é a aposta. A diretoria imagina que com Zizao o clube atinja boa parte da população daquele país, contada em 1,3 bilhão de pessoas. Zizao é a ponte para o dinheiro chinês. Não é jogador para o Corinthians.

Ele virou uma espécie de mascote corintiano. O time tem gavião, mosqueteiro, São Jorge e agora Zizão. É isso. Ninguém no clube, e agora nem mesmo Tite, espera que o jogador chinês decida uma partida. Mas como a fase é ótima, de estádios abarrotados e títulos importantes, o Corinthians pode nesse momento se dar ao luxo de ter um chinês no elenco, ganhando salário e aprendendo a jogar futebol. Zizao já entrou para a história do clube e deve ser o chinês mais conhecido no Ocidente, o que o torna diferente diante dos seus. Se ainda aprender a jogar futebol, daqui a alguns anos poderá dar voos maiores na China, ensinando lá o que viu aqui. Se conseguir, certamente se dará por satisfeito e todo esse esforço no Parque São Jorge terá valido a pena.