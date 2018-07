Com Neymar, PSG bate recorde na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain venceu hoje o Celtic-ESC, no Parc des Princes, em Paris, por 7 x 1, pela Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado, o time dos brasileiros Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Neymar chegou à quinta vitória consecutiva, com 100% de aproveitamento, tendo a melhor campanha dessa fase da Champions – o Manchester City-ING também tem cinco vitórias em cinco jogos, mas um saldo de gols menor (10 a 23).

Com mais uma goleada, o PSG chegou a marca de 24 gols em apenas cinco jogos e se tornou o clube com mais gols na fase de grupos da Liga dos Campeões desde o seu novo formato, em 1992/93. Até então, o recorde era do Borussia Dortmund-ALE, que na temporada passada fez 21 gols, mas em seis jogos. O PSG ainda tem pela frente mais um jogo, contra o Bayern Munique, na Alemanha, podendo aumentar esse recorde. Nos cinco jogos que fez, o PSG venceu o Celtic-ESP por 5 x 0 (fora) e 7 x 1 (casa), o Bayern Munique por 3 x 0 (casa) e o Anderlecht-BEL por 4 x 0 (fora) e 5 x 0 (casa). E a vitória de 7 x 1 foi também a maior do PSG em competições europeias, superando o 7 x 2 sobre o Rosenborg-NOR, em 2000.

Clubes com mais gols na fase de grupos da Liga dos Campeões:



Clube Gols Edição Paris Saint-Germain-FRA 24 2017/18 Borussia Dortmund-ALE 21 2016/17 Barcelona-ESP 20 2011/12 Real Madrid-ESP 20 2013/14 Barcelona-ESP 20 2016/17 Barcelona-ESP 19 1999/00 Real Madrid-ESP 19 2011/12 Real Madrid-ESP 19 2015/16 Bayern Munique-ALE 19 2015/16 Liverpool-ING 18 2007/08 Barcelona-ESP 18 2008/09 Tottenham-ING 18 2010/11 Arsenal-ING 18 2010/11 Manchester City-ING 18 2013/14 Arsenal-ING 18 2016/17

Neymar, autor de dois gols hoje, chegou a marca de 6 gols na atual edição da Liga dos Campeões, sendo agora um dos vice-artilheiros da competição ao lado de Harry Kane (Tottenham-ING), Cavani (PSG) e Ben Yedder (Sevilla-ESP). Cristiano Ronaldo, do Real Madrid-ESP, é o artilheiro com 8 gols. Entre os brasileiros, Neymar, com esses dois gols de hoje, deixou Roberto Firmino, do Liverpool-ING, que fez 5 gols, para trás.

Com gols em todas as cinco partidas nessa Champions League, Neymar também igualou o feito de Del Piero (1995), Rebrov (1997) e Cristiano Ronaldo (2017), que também fizeram gols os cinco primeiros jogos. Com 6 gols, o brasileiro também superou sua marca pelo Barcelona – havia feito 3 gols na fase de grupos em 2013/14 e 2014/15.

Com 27 gols agora pela Liga dos Campeões, Neymar passou a ser o segundo brasileiro com mais gols na história da competição ao lado de Rivaldo. Apenas Kaká, com 30 gols, tem mais do que o camisa 10 do PSG. Outro brasileiro, Willian, do Chelsea, que também marcou dois gols hoje, chegou a marca de 15 gols na história da Champions, figurando também na lista dos brasileiros com mais gols desde 1955.

Brasileiros com mais gols na história da Liga dos Campeões:



Jogador Gols Jogos Kaká 30 86 Neymar 27 45 Rivaldo 27 73 Jardel 25 46 Élber 24 69 Luiz Adriano 21 46 Juninho Pernambucano 18 58 Ronaldinho Gaúcho 18 47 Hulk 17 50 Romário 16 26 Roberto Carlos 15 120 Willian 15 61 Adriano 14 27 Ronaldo 14 40

Pelo PSG, Neymar agora tem 13 gols em 14 jogos, além de 12 assistências (sendo 9 delas para o uruguaio Cavani). E a vitória de hoje foi a 13ª de Neymar pelo clube francês, onde ainda não perdeu. Aliás, o brasileiro não sabe o que é uma derrota desde o dia 11 de abril, quando ainda jogava pelo Barcelona (0 x 3 para a Juventus-ITA na semifinal da Liga dos Campeões). Desde então, não perdeu em 8 jogos pelo Barça, 6 pela Seleção Brasileira e 14 pelo PSG. Com 13 gols pelo PSG em 14 jogos, Neymar já é o 8º brasileiro com mais gols na história do clube.

Brasileiros com mais gols pelo PSG