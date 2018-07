Corinthians bate seu recorde de média de público nos pontos corridos

O Corinthians levou hoje ao seu estádio, no empate contra o Atlético-MG por 2 x 2 em Itaquera, 46 030 torcedores pagantes. O público no jogo onde o alvinegro levantou o taça do Brasileirão de 2017 foi o segundo melhor do clube no campeonato, atrás apenas do clássico contra o Palmeiras (46 090). Nos 19 jogos que fez em casa, na Arena Corinthians, o Timão levou no míniuno 30 mil pagantes por jogo e em 15 deles levou mais de 40 mil torcedores. Assim, fechou sua média de público na Série A de 2017 com 40 007 pagantes por jogo. A maior do campeonato e também sua maior nos pontos corridos (desde 2003).

Média de público do Corinthians em Brasileiros:



Ano Média Jogos em casa 1971 n/d 14 1972 40 719 10 1973 28 178 14 1974 21 031 11 1975 25 683 12 1976 47 729 11 1977 44 093 11 1978 25 793 14 1979 não disputou – 1980 28 491 9 1981 15 036 7 1982 60 487 6 1983 28 847 10 1984 29 092 12 1985 28 703 13 1986 19 503 15 1987 13 375 8 1988 14 807 13 1989 17 551 9 1990 24 410 13 1991 23 644 10 1992 22 920 11 1993 37 330 10 1994 21 604 16 1995 9 025 12 1996 4 862 11 1997 8 193 13 1998 26 271 17 1999 24 304 17 2000 5 486 11 2001 9 051 14 2002 25 110 16 2003 9 043 23 2004 13 547 23 2005 27 330 21 2006 15 703 19 2007 20 071 19 2008 não disputou – 2009 20 256 19 2010 27 542 19 2011 29 387 19 2012 25 222 19 2013 24 441 19 2014 29 031 19 2015 34 188 19 2016 28 764 19 2017 40 007 19

Desde 1982, quando teve uma média de 60.487 (em apenas seis jogos disputados), essa média de 2017 foi a maior do Corinthians em Brasileiros, superando a média de 1993 (37 330 em dez jogos) e 34 188 em 2015 (19 jogos). Na era dos pontos corridos, essa é também é a 7ª vez em 15 edições que o Corinthians termina com a melhor média de público – as outras foram em 2004, 2005, 2010, 2011, 2012 e 2015. No geral, desde 1972 (não há registro de público em 1971), o Corinthians já terminou com a melhor média em dez edições, contra 12 do Flamengo. A média de 40.007 do Corinthians de 2017 é também a 3ª melhor na era dos pontos corridos, atrás das médias do Flamengo de 2009 (41 553) e de 2008 (40 694).

Maiores média de público na história do Brasileirão (desde 1972*):



Ano Clube Média 1972 Corinthians 40 719 1973 Flamengo 33 660 1974 Vasco 36 619 1975 Internacional 51 962 1976 Corinthians 47 729 1977 Atlético-MG 55 664 1978 Palmeiras 31 359 1979 Internacional 46 491 1980 Flamengo 66 507 1981 Flamengo 43 614 1982 Flamengo 62 436 1983 Flamengo 59 332 1984 Flamengo 38 543 1985 Bahia 41 497 1986 Bahia 46 291 1987 Flamengo 47 610 1988 Bahia 35 537 1989 Flamengo 21 300 1990 Atlético-MG 26 748 1991 Atlético-MG 26 763 1992 Flamengo 42 922 1993 Corinthians 37 330 1994 Atlético-MG 22 673 1995 Atlético-MG 21 072 1996 Atlético-MG 25 449 1997 Atlético-MG 23 342 1998 Cruzeiro 28 384 1999 Atlético-MG 42 322 2000 Fluminense 20 219 2001 Atlético-MG 30 679 2002 Fluminense 25 666 2003 Cruzeiro 26 366 2004 Corinthians 13 547 2005 Corinthians 27 330 2006 Grêmio 25 630 2007 Flamengo 39 221 2008 Flamengo 40 694 2009 Flamengo 41 553 2010 Corinthians 27 446 2011 Corinthians 29 397 2012 Corinthians 24 299 2013 Cruzeiro 28 888 2014 Cruzeiro 29 678 2015 Corinthians 34 188 2016 Palmeiras 32 682 2017 Corinthians 40 007

* Não há registro de 1971. Clubes com as maiores médias de público em casa.