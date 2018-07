Corinthians campeão: o melhor em quase tudo no Brasileirão

Como já era esperado após a ótima campanha no primeiro turno, o Corinthians chegou ao título Brasileirão ontem, em Itaquera, ao vencer o Fluminense por 3 x 1. A partida decisiva para o alvinegro ganhou dramacidade após o gol logo a um minuto do time carioca, mas terminou em festa após a virada no segundo tempo, com dois gols de Jô, agora artilheiro do Brasileirão com 18 gols, e Jadson, o vice-artilheiro da equipe com 5 gols.

Vencedor do primeiro turno com uma campanha recorde (14 vitórias, 5 empates e nenhum derrota), o Corinthians chegou ao título Brasileiro sendo praticamente o melhor em quase tudo na competição. Com 71 pontos, dez a mais do que o Grêmio ao final dessa 35ª rodada, o Timão alcançou o seu sétimo título nacional com as seguintes marcas:

– Mais vitórias (21)

– Menos derrotas (6)

– 3º melhor ataque (48, atrás de Palmeiras (53) e Grêmio (51))

– Melhor defesa (24)

– Maior saldo (24)

– Menos expulsões (1)

– Mais vitórias em casa (12)

– Menos derrota em casa (2, ao lado de Cruzeiro, Fla e São Paulo)

– Mais vitórias fora (9)

– Menos derrota fora (4)

– Artilheiro (Jô, com 18 gols)

– Melhor aproveitamento de um mandante (74,1%)

– Melhor aproveitamento de um visitante (60,8%)

– Mais rodadas na liderança no Brasileirão desde 2006 (33)

– Maior invencibilidade (19 jogos)

– Mais jogos sem sofrer gol (18 jogos)

– Maior média de público (39.673)

– Maior média de renda (R$ 2 271 248,47)