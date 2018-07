Corinthians venceu seu 18º adversário no Brasileirão

O blog Futebol em Números, que começou no IG em 2009 e ficou até 2012 e depois passou pela Revista Placar (2012-2015) e UOL (2015-2017), está de casa nova, aqui no Estadão Esportes. E neste primeiro post falo sobre a vitória do Corinthians de hoje sobre o Avaí, o 18º adversário pelo time de Fábio Carille no Brasileirão.

Melhor time do primeiro turno com 14 vitórias e 5 empates, o Corinthians só não venceu Chapecoense (1 x 1), Coritiba (0 x 0), Avaí (0 x 0), Atlético-PR (2 x 2) e Flamengo (1 x 1) na primeira metade do campeonato. Nesse segundo turno, contra esses adversários, conseguiu ganhar de quatro deles – 1 x 0 Chapecoense, 3 x 1 Coritiba, 1 x 0 no Atlético-PR e 1 x 0 Avaí. Até aqui, o Flamengo é o único time que ainda não foi batido pelo Corinthians nesse Brasileirão, porém, eles vão se enfrentar mais uma vez ainda, no próximo domingo, dia 18 de novembro, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, no jogo que pode garantir o título ao alvinegro.

Das 20 vitórias que o time de Fábio Carille conseguiu no Brasileirão de 2017, 18 então foram em rivais diferentes, sendo que contra dois deles o Corinthians conquistou duas vitórias (Vasco e Palmeiras).

Desde 2003, na era dos pontos corridos do Brasileirão, apenas o Cruzeiro de 2013 conseguiu vencer pelo menos uma vez todos os seus adversários. Em 2003, a Raposa ganhou de 22 times e só não bateu o São Caetano, quando o campeonato tinha ainda 24 clubes. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes, o Corinthians de 2017 (com vitória sobre 18 adversários), é o segundo clube com mais vitórias sobre diferentes adversários, atrás apenas do Cruzeiro de 2013, mas podendo ainda igualar essa marca.

Campeões brasileiros com mais vitórias sobre diferentes equipes na era dos pontos corridos:

Cruzeiro 2003 – ganhou de 22 times (não venceu o São Caetano)

Santos 2004 – ganhou de 21 times (não venceu Atlético-PR e Cruzeiro)

Corinthians 2005 – ganhou de 15 times (não venceu Botafogo, Cruzeiro, Goiás, Internacional, Juventude e São Paulo)

São Paulo 2006 – ganhou de 17 times (não venceu Atlético-PR e Fortaleza)

São Paulo 2007 – ganhou de 15 times (não venceu Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Fluminense)

São Paulo 2008 – ganhou de 15 times (não venceu Coritiba, Fluminense, Grêmio e Santos)

Flamengo 2009 – ganhou de 13 times (não venceu Atlético-MG, Cruzeiro, Goiás, Portuguesa, São Paulo e Vitória)

Fluminense 2010 – ganhou de 16 times (não venceu Botafogo, Corinthians e Prudente)

Corinthians 2011 – ganhou de 17 times (não venceu Palmeiras e Santos)

Fluminense 2012 – ganhou de 15 times (não venceu Atlético-MG, Cruzeiro, Figueirense e Grêmio)

Cruzeiro 2013 – ganhou de todos os 19 times pelo menos uma vez

Cruzeiro 2014 – ganhou de 16 times (não venceu Atlético-MG, Corinthians e São Paulo)

Corinthians 2015 – ganhou de 17 times (não venceu Grêmio e Palmeiras)

Palmeiras 2016 – ganhou de 15 times (não venceu Atlético-MG, Cruzeiro, Ponte Preta e Santos)