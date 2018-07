Dos 48 jogos da 1ª fase da Copa de 2018, 27 serão inéditos

A Fifa sorteou ontem os oito grupos da Copa do Mundo de 2018. Das 32 seleções, apenas duas serão estreantes no mundial: Islândia e Panamá, que consequentemente farão três jogos inéditos em Copas do Mundo cada. A Islândia no Grupo D, com Argentina, Croácia e Nigéria, e o Panamá no Grupo G, ao lado de Bélgica, Inglaterra e Tunísia.

Dos 48 jogos então dessa primeira fase da Copa de 2018, 27 acontecerão pela primeira vez na história das Copas. No Grupo A, os únicos que já se enfrentaram foram Uruguai x Rússia, porém, ainda como União Soviética. No Grupo B, Portugal já jogou contra os três adversários anteriormente (Espanha, Marrocos e Irã). Contra os espanhóis, aliás, perderam recentemente, nas oitavas de 2010. Pelo Grupo C, o único confronto já realizado foi entre França e Dinamarca. Já pelo Grupo D, a Argentina já pegou a Croácia e quatro vezes a Nigéria (1994, 2002, 2010 e 2014). Esse confronto, ao lado de Alemanha x Suécia, foi o que mais aconteceu em Copas entre os 48 jogos de 2018.

No Grupo E, o Brasil já pegou Suíça, Costa e Sérvia, mas quando ela era ainda Iugoslávia (a última vez em 1974). Pelo Grupo F, o único confronto que ainda não aconteceu foi entre Coreia do Sul e Suécia. A Alemanha já pegou a Suécia quatro vezes, o México três vezes e a Coreia do Sul duas vezes. No Grupo G, a Tunísia pegou Bélgica e Inglaterra, enquanto os europeus já jogaram duas vezes entre si. E no Grupo H, o único confronto já realizado foi também o único que se repetirá em relação ao mundial de 2014: Colômbia x Japão.

Todos os confrontos da primeira fase da Copa do Mundo de 2018 (inéditos e aqueles que já aconteceram):

Grupo A (Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai)

Confrontos inéditos:

Rússia x Arábia Saudita

Rússia x Egito

Arábia Saudita x Egito

Uruguai x Arábia Saudita

Uruguai x Egito

Jogos que já aconteceram:

União Soviética 2 x 1 Uruguai (1962, primeira fase)

Uruguai 1 x 0 União Soviética (1970, quartas de final)

Grupo B (Portugal, Espanha, Marrocos e Irã)

Confrontos inéditos:

Espanha x Irã

Espanha x Marrocos

Irã x Marrocos

Jogos que já aconteceram:

Espanha 1 x 0 Portugal (2010, oitavas de final)

Marrocos 3 x 1 Portugal (1986, primeira fase)

Portugal 2 x 0 Irã (2006, primeira fase)

Grupo C (França, Austrália, Peru e Dinamarca)

Confrontos inéditos:

França x Austrália

França x Peru

Dinamarca x Peru

Dinamarca x Austrália

Austrália x Peru

Jogos que já aconteceram:

França 2 x 1 Dinamarca (1998, primeira fase)

Dinamarca 2 x 0 França (2002, primeira fase)

Grupo D (Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria)

Confrontos inéditos:

Argentina x Islândia

Croácia x Islândia

Islândia x Nigéria

Croácia x Nigéria

Jogos que já aconteceram:

Argentina 1 x 0 Croácia (1998, primeira fase)

Argentina 2 x 1 Nigéria (1994, primeira fase)

Argentina 1 x 0 Nigéria (2002, primeira fase)

Argentina 1 x 0 Nigéria (2010, primeira fase)

Argentina 3 x 2 Nigéria (2014, primeira fase)

Grupo E (Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia)

Confrontos inéditos:

Costa Rica x Sérvia

Costa Rica x Suíça

Jogos que já aconteceram:

Brasil 2 x 2 Suíça (1950, primeira fase)

Iugoslávia 2 x 1 Brasil (1930, primeira fase)

Brasil 2 x 0 Iugoslávia (1950, primeira fase)

Brasil 1 x 1 Iugoslávia (1954, primeira fase)

Brasil 0 x 0 Iugoslávia (1974, primeira fase)

Brasil 1 x 0 Costa Rica (1990, primeira fase)

Brasil 5 x 2 Costa Rica (1990, primeira fase)

Iugoslávia 3 x 0 Suíça (1950, primeira fase)

Grupo F (Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul)

Confrontos inéditos:

Coreia do Sul x Suécia

Jogos que já aconteceram:

Alemanha Ocidental 6 x 0 México (1978, primeira fase)

Alemanha Ocidental 0 x 0 (4 x 1 pen.) México (1986, quartas de final)

Alemanha 2 x 1 México (1998, oitavas de final)

Alemanha 2 x 1 Suécia (1934, quartas de final)

Suécia 3 x 1 Alemanha Ocidental (1958, semifinal)

Alemanha Ocidental 4 x 2 Suécia (1974, segunda fase)

Alemanha 2 x 0 Suécia (2006, oitavas de final)

Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul (1994, primeira fase)

Alemanha 1 x 0 Coreia do Sul (2002, semifinal)

México 3 x 1 Coreia do Sul (1998, primeira fase)

Suécia 3 x 0 México (1958, primeira fase)

Grupo G (Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra)

Confrontos inéditos:

Bélgica x Panamá

Inglaterra x Panamá

Panamá x Tunísia

Jogos que já aconteceram:

Bélgica 1 x 1 Tunísia (2002, primeira fase)

Inglaterra 2 x 0 Tunísia (1998, primeira fase)

Inglaterra 4 x 4 Bélgica (1954, primeira fase)

Inglaterra 1 x 0 Bélgica (1990, oitavas de final)

Grupo H (Polônia, Senegal, Colômbia e Japão)

Confrontos inéditos:

Colômbia x Senegal

Japão x Senegal

Polônia x Senegal

Japão x Polônia

Colômbia x Polônia

Jogos que já aconteceram:

Colômbia 4 x 1 Japão (2014, primeira fase)