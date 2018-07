Fábio Carille pode entrar para seleto grupo de técnicos campeões

Campeão Paulista no primeiro semestre, o técnico Fábio Carille, em seu primeiro ano como treinador, está prestes também a se tornar campeão do Brasileirão. Desde 1971, no início do Campeonato Brasileiro, apenas nove treinadores conseguiram a façanha de ganhar o Estadual e o Brasileiro no mesmo ano. Dois deles, Rubens Minelli e Vanderlei Luxemburgo, aliás, fizeram isso mais de uma vez.

Pelo Corinthians, o único técnico que conseguiu tal feito foi Oswaldo de Oliveira em 1999. Naquele ano, porém, Oswaldinho pegou o time na reta final do Paulistão e não do início ao fim, como Fábio Carille. Curiosiamente, Oswaldo fazia naquele ano também sua estreia como técnico, sendo efetivado após um período como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo. Outro estreante que também conseguiu dois títulos pelo Corinthians no primeiro ano foi Eduardo Amorim, em 1995, quando levou o time ao título do Paulistão e da Copa do Brasil.

Técnicos campeões estaduais e do Brasileirão no mesmo ano:

1972 Osvaldo Brandão (Palmeiras)

1975 Rubens Minelli (Inter)

1976 Rubens Minelli (Inter)

1988 Evaristo de Macedo (Bahia)

1991 Telê Santana (São Paulo)

1993 Vanderlei Luxemburgo (Palmeiras)

1994 Vanderlei Luxemburgo (Palmeiras)

1996 Luiz Felipe Scolari (Grêmio)

1999 Oswaldo de Oliveira (Corinthians)

2003 Vanderlei Luxemburgo (Cruzeiro)

2012 Abel Braga (Fluminense)

2014 Marcelo Oliveira (Cruzeiro)