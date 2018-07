Gabriel Jesus é o brasileiro com a melhor média de gols na Inglaterra

Autor de um dos gols do líder Manchester City na vitória por 2 x 0 sobre o Leicester, ontem, o atacante brasileiro Gabriel Jesus chegou a marca de 8 gols na atual edição do Campeonato Inglês. Vice-artilheiro da competição com ao lado do companheiro Agüero, além de Lukaku (Manchester United), Harry Kane (Totenham) e Morata (Chelsea), Gabriel Jesus tem apenas um a menos do que o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, autor de 9 gols.

Desde que chegou ao Manchester City, no início de 2017, Gabriel Jesus soma agora 15 gols em apenas 21 jogos no Campeonato Inglês. Assim, tornou-se o brasileiro com mais gols pelo clube, superando Robinho, Elano e Fernandinho (que marcaram 14 gols). Além disso, Gabriel Jesus é hoje o 8º brasileiro com mais gols na história da Premier League. Porém, na média, é disparado o melhor, com a ótima marca de 0,71 gol por partida. Até o brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, que marcou 52 gols em 89 jogos, não tem uma média tão boa assim (0,58).

Brasileiros com mais gols no Campeonato Inglês na era da Premier League (desde a temporada 1992/93):