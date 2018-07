Jô: mais gols pelo Corinthians em uma temporada desde Tevez, em 2005

Autor de dois gols na vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 3 x 1 na última quarta-feira, que garantiu o título Brasileiro ao alvinegro, o atacante Jô chegou a marca de 18 gols na competição, isolando-se como o artilheiro da competição. Na temporada de 2017, Jô soma agora 25 gols (fez mais seis no Paulistão e um na Copa do Brasil). Assim, superou a marca de Liedson, de 2011, que marcou 23 gols, Ronaldo (23 em 2009), Dentinho (24 em 2008) e Nilmar (24 em 2006), tendo então o maior número de gols em um ano desde Tevez, em 2005, que fez 31 gols. No século XXI, Deivid, com 32 gols, é o maior artilheiro do Corinthians em uma temporada.

Maiores artilheiros do Corinthians ano a ano no século XXI:



Ano Jogador Gols 2017 Jô 25 2016 Romero 13 2015 Jadson e Vágner Love 16 2014 Guerrero 16 2013 Guerrero 18 2012 Paulinho 13 2011 Liedson 23 2010 Bruno César 15 2009 Ronaldo 23 2008 Dentinho 24 2007 Finazzi 13 2006 Nilmar 24 2005 Tevez 31 2004 Jô 10 2003 Liedson 22 2002 Deivid 32 2001 Luizão 22

Artilheiro do Corinthians em 2004 com apenas 10 gols, Jô tem agora 43 gols em 177 jogos pelo Corinthians. Assim, subiu para o 6º lugar entre os maiores artilheiro do clube no século XXI, desde 2001.

Maiores artilheiros do Corinthians no século XXI:



Jogador Gols Jogos 1º Dentinho 55 187 2º Guerrero 54 130 3º Gil 53 241 4º Liedson 50 111 5º Tevez 46 78 6º Jô 43 177 7º Chicão 42 247 8º Elias 41 253 9º Deivid 37 99 10º Rogério 36 218 11º Ronaldo 35 69

Maior artilheiro do Corinthians na era dos pontos corridos com 31 gols, Jô está próximo de se tornar o primeiro artilheiro do Brasileirão pelo Corinthians. Hoje, o camisa 7 tem 18 gols contra 17 de Henrique Dourado, do Fluminense. Restando três rodadas para término da Série A de 2017, Jô tem pela frente o Flamengo (fora), Atlético-MG (casa) e Sport (fora).

Maiores artilheiros do Corinthians na era dos pontos corridos:



Jogador Gols 1º Jô 31 2º Tevez 25 3º Guerrero 23 Liedson 23 5º Jadson 22 6º Paulinho 20 7º Elias 19 8º Ronaldo 18 9º Gil 16 10º Bruno César 14 Rogério 14 Rosinei 14 Vágner Love 14

Com 18 gols no Brasileirão de 2017, Jô igualou a marca de Marcelinho Carioca, de 1998, em uma única edição e agora está atrás apenas de Tevez, que marcou 20 gols em 2005, e Luizão, o recordista, que fez 21 gols em 1999.

Maiores artilheiros do Corinthians em uma única edição do Brasileirão: