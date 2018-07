Os capitães que já levantaram a taça do Brasileirão

O goleiro Cássio foi o escolhido pelo técnico Fábio Carille para ser o capitão do Corinthians no próximo jogo contra o Atlético-MG, onde o time do Parque São Jorge irá receber a taça de campeão brasileiro de 2017. Com isso, o jogador será o primeiro goleiro do clube a levantar o troféu do Brasileirão. Nas seis conquistas anteriores, os capitães que levantaram a taça para o Corinthians foram Neto, Gamarra, Rincón, Tevez, Alessandro e Ralf. O lateral direito Fágner, que foi o capitão no jogo que garantiu o título (3 x 1 no Fluminense), não pode levantar o troféu pois naquele dia a taça não foi para Itaquera por conta do horário da partida.

Desde 1971, 39 jogadores levantaram a taça do Campeonato Brasileiro. Zico, ex-Flamengo, é o recordista com quatro taças erguidas até hoje. Entre os goleiros, Rogério Ceni foi quem mais levantou a taça: três vezes (2006, 2007 e 2008). O ex-jogador do São Paulo é também o segundo que mais vezes levantou o troféu do Brasileirão, atrás de Zico. Outros goleiros, como Cássio, que já ergueram o troféu de campeão como capitão foram Leão (Grêmio), Bruno (Flamengo) e Fábio (Cruzeiro).

CAPITÃES QUE LEVANTARAM A TAÇA DO BRASILEIRÃO

1971 – Oldair (Atlético-MG)

1972 – Ademir da Guia (Palmeiras)

1973 – Ademir da Guia (Palmeiras)

1974 – Alcir (Vasco)

1975 – Figueroa (Internacional)

1976 – Figueroa (Internacional)

1977 – Chicão (São Paulo)

1978 – Édson (Guarani)

1979 – Falcão (Internacional)

1980 – Zico (Flamengo)

1981 – Leão (Grêmio)

1982 – Zico (Flamengo)

1983 – Zico (Flamengo)

1984 – Duílio (Fluminense)

1985 – Almir (Coritiba)

1986 – Careca (São Paulo)

1987 – Zico (Flamengo)

1988 – Bobô (Bahia)

1989 – Zé do Carmo (Vasco)

1990 – Neto (Corinthians)

1991 – Raí (São Paulo)

1992 – Júnior (Flamengo)

1993 – César Sampaio (Palmeiras)

1994 – Antônio Carlos (Palmeiras)

1995 – Wilson Gottardo (Botafogo)

1996 – Dinho (Grêmio)

1997 – Edmundo (Vasco)

1998 – Gamarra (Corinthians)

1999 – Rincón (Corinthians)

2000 – Romário (Vasco)

2001 – Nem (Atlético-PR)

2002 – Paulo Almeida (Santos)

2003 – Alex (Cruzeiro)

2004 – Ricardinho (Santos)

2005 – Tevez (Corinthians)

2006 – Rogério Ceni (São Paulo)

2007 – Rogério Ceni (São Paulo)

2008 – Rogério Ceni (São Paulo)

2009 – Bruno (Flamengo)

2010 – Fred (Fluminense)

2011 – Alessandro (Corinthians)

2012 – Fred (Fluminense)

2013 – Fábio (Cruzeiro)

2014 – Fábio (Cruzeiro)

2015 – Ralf (Corinthians)

2016 – Dudu (Palmeiras)

2017 – Cássio (Corinthians)