Palmeiras tem melhor ataque do Brasileirão pelo segundo ano consecutivo

O Palmeiras venceu ontem o Botafogo por 2 x 0, no Allianz Parque, e chegou a marca de 61 gols no Brasileirão de 2017. Melhor ataque do campeonato, o alviverde tem 9 gols a mais do que o Grêmio e praticamente deverá fechar a competição no próximo domingo novamente com o ataque mais positivo do Brasileirão, como em 2016, quando fez 72 gols.

Melhores ataques do Brasileirão de 2017

1º Palmeiras 61

2º Grêmio 52

3º Corinthians 50

4º Bahia e Fluminense 49

6º Atlético-MG 48

7º Flamengo e São Paulo 47

9º Chapecoense, Cruzeiro e Sport 45

Na era dos pontos corridos, desde 2003, essa é a segunda vez que o Palmeiras termina o Brasileiro com o melhor ataque (justamente nas duas últimas edições). Nesses 15 anos, o Cruzeiro é o time que mais vezes teve o melhor ataque – quatro (2003, 2007, 2013 e 2014).

Melhores ataques na era dos pontos corridos:

2003 – Cruzeiro 102 gols (46 jogos)

2004 – Santos 103 gols (46 jogos)

2005 – Corinthians 87 gols (42 jogos)

2006 – São Paulo 66 gols (38 jogos)

2007 – Cruzeiro 73 gols (38 jogos)

2008 – Flamengo 67 gols (38 jogos)

2009 – Grêmio 67 gols (38 jogos)

2010 – Grêmio 68 gols (38 jogos)

2011 – Fluminense 60 gols (38 jogos)

2012 – Atlético-MG 64 gols (38 jogos)

2013 – Cruzeiro 77 gols (38 jogos)

2014 – Cruzeiro 67 gols (38 jogos)

2015 – Corinthians 71 gols (38 jogos)

2016 – Palmeiras 72 gols (38 jogos)

2017 – Palmeiras 61 gols (37 jogos)

Com os dois gols de ontem, feitos por Dudu e Keno, o Palmeiras chegou também a marca de 35 gols em casa, ultrapassando o Bahia e ficando agora com o melhor ataque de um mandante no Brasileirão de 2017.

Mandantes com mais gols no Brasileirão 2017:

1º Palmeiras 35

2º Bahia 34

3º Corinthians e Flamengo 32

5º Botafogo e São Paulo 28

7º Fluminense 27

8º Atlético-PR, Cruzeiro, Grêmio, Ponte Preta e Sport 26