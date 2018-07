Quando outros campeões decepcionaram como a Itália

A Itália não conseguiu superar a retranca da Suécia hoje, em Milão, e com o empate por 0 x 0 ficou fora da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Essa é a primeira vez que os italianos ficarão sem disputar um mundial após 60 anos – a última vez foi justamente na Suécia, em 1958, quando a Azzurra foi eliminada no grupo que tinha Portugal e Irlanda do Norte, que acabou classificada após vencer a Itália no último jogo. Das 20 Copas do Mundo realizadas desde 1930, a Itália ficou de fora de duas. Além de 1958, não foi também para a primeira edição, em 1930, mas por se recusar a atravessar o oceano e ir para o Uruguai. Com a eliminação de hoje, o goleiro Buffon, que já foi a cinco Copas, perdeu a chance de se tornar o recordista com seis convocações para mundiais.

Seleções com mais participações em Copas:

21 – Brasil

19 – Alemanha

18 – Itália

17 – Argentina

16 – México

15 – França, Inglaterra e Espanha

13 – Bélgica e Uruguai

12 – Sérvia e Suécia

11 – Rússia e Suíça

10 – Coreia do Sul, Estados Unidos e Holanda

Entre as seleções que já ganharam a Copa do Mundo, a brasileira é a única que nunca ficou de fora de uma Copa (21 participações, contando 2018). A Alemanha, assim como Brasil, nunca foi caiu numa Eliminatória. Porém, ficou de fora de duas Copas: em 1930, por opção, e em 1950, por estar banida pela Fifa por conta da II Guerra Mundial. A Argentina, com 16 participações, abriu mão de disputar as Copas de 1938, 1950 e 1954 e acabou eliminada uma vez, para a Copa de 1970, quando perdeu para o Peru nas Eliminatórias. Porém, ainda não era uma campeã mundial, já que venceu sua primeira Copa em 1978.

A Espanha, que não quis ir para as Copas de 1930 e 1938, caiu nas Eliminatórias quatro vezes, para as Copas de 1954 e 1958 e depois de 1970 e 1974. Campeã em 2010, porém, a Fúria não deixou de ir para um mundial após o título. A Inglaterra, que tem 14 participações em Copas, como a Espanha, não quis participar das três primeiras edições (1930, 1934 e 1938). Campeã em 1966, acabou eliminada das Copas de 1974, 1978 e 1994. A França, que não quis vir ao Brasil em 1950, ficou de fora das Copas de 1962, 1970, 1974, 1990 e 1994, todas antes de ser campeã, em 1998. Já o Uruguai, primeiro campeão, se recusou a participar das Copas de 1934 e 1938. Em sua segunda Copa, em 1950, voltou a ser campeão mundial. Depois disso, perdeu a chance de ir para os mundiais de 1958, 1978, 1982, 1994, 1998 e 2006.

Seleções que ganharam a Copa do Mundo e que já caíram nas Eliminatórias:

Uruguai: 6 vezes (1958, 1978, 1982, 1994, 1998 e 2006)

França: 5 vezes (1962, 1970, 1974, 1990 e 1994)

Espanha: 4 vezes (1954, 1958, 1970 e 1974)

Inglaterra: 3 vezes (1974, 1978 e 1994)

Itália: 2 vezes (1958 e 2018)

Argentina: 1 vez (1970)