São Paulo: dois Brasileiros sem entrar no G4

Apesar de já estar livre do rebaixamento, o São Paulo não tem muito o que comemorar nesse ano (uma remota chance de ir à Libertadores ainda pode amenizar esse quadro). Sem conquistar um título há cinco anos, o tricolor está hoje na 13ª colocação, sua pior na era dos pontos corridos – foi 11º em 2005 e 10º em 2016.

No Brasileirão, o time do Morumbi não conseguiu chegar entre os quatro primeiros colocados em nenhuma rodada pela segunda edição consecutiva. A última vez que o São Paulo ficou no G4 foi na última rodada de 2015, quando garantiu classificação para a Libertadores. Desde então, em 74 rodadas (38 em 2016 e 36 em 2017), o time ficou sempre abaixo dos quatro primeiros. Apenas em 2005 e 2010, o tricolor também não conseguiu chegar no G4 durante todo o campeonato. Curiosamente, o São Paulo é ainda o time que mais vezes ficou no G4 na era dos pontos corridos.

Nesses dois últimos anos, o tricolor ainda viu os rivais na parte de cima da tabela e conquistando títulos: Palmeiras em 2016 e Corinthians em 2017. O Santos, nas duas últimas edições, ficou 49 das 74 rodadas no G4 – e foi vice-campeão em 2016 e está em 4º atualmente. O Palmeiras, atual 3º colocado, ficou 58 rodadas no G4 (78%) nas duas últimas edições. Já o Corinthians, garantido na primeira colocação até a última rodada, permanaceu no G4 em 55 das 76 rodadas.

Clubes que ficaram mais rodadas no G4 na era dos pontos corridos (2003-2017):