CURITIBA – Em duas imagens do repórter fotográfico Evelson de Freitas, da Agência Estado, a preparação da capital paranaense para receber a seleção:

Esta é a calçada de mármore com os nomes de todos os jogadores campeões mundiais pelo Brasil em Copas, colocada na Praça Osório, no centro da cidade.

Já este é um chafariz pintado com as cores da bandeira do Brasil, na Praça Santos Andrade, também no centro.