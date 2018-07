Os campeões mundiais que foram homenageados nesta segunda em Curitiba (Felix, Edu, Pepe, Márcio Santos e Cafu) chegaram ao CT do Caju e devem almoçar com os jogadores da seleção brasileira. O encontro foi autorizado pelo técnico Dunga.

No almoço, os campeões aproveitarão para desejar sorte aos jogadores na África do Sul. O Brasil deve desembarcar em território sul-africano nesta quinta-feira. (Silvio Barsetti, de O Estado de S. Paulo)