Curitiba se prepara para receber a seleção

CURITIBA – A capital paranaense corre contra o tempo para deixar tudo pronto para receber a seleção nesta sexta-feira. O CT do Caju esta fechado para os jornalistas e lá estão sendo colocados placas de publicidade, instalação da estrutura, pintura, etc. Detalhes de infraestrutura. Ate uma rua foi construída para queo ônibus não tenha problemas ao chegar com os jogadores.

Nem tudo, porém, esta resolvido. A administração da CBF esta estudando como fazer para receber os jogadores, que chegarão em voos separados. Tudo tem de estar pronto ate o meio-dia de sexta.