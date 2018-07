Detalhes do primeiro coletivo da seleção brasileira

JOHANNESBURGO – O que também chamou a atenção no treino:

++++ Além de Michel Bastos como titular da lateral-esquerda, Gomes será o segundo goleiro do time. Doni começou treinando com o preparador Wendell e entrou na metade final do coletivo.

++++ Kaká decepcionou os jornalistas pelo pouco brilho no treino, com muitos passes laterais e curtos, e duas boas jogadas. A favor dele, o pouco tempo de treino (46 minutos) e o fato de ainda estar se recuperando de lesão.

++++ Dunga dá broncas nos treinos até em Paulo Paixão. O preparador físico estava de Dunga e era alertado com assovios pelo técnico quando uma bola ia mais longe.

++++ Nas cobranças de faltas do time titular, as opções são Michel Bastos (chute com o pé esquerdo) e Elano (com o pé direito) – ele, aliás, foi o primeiro a acertar o gol no treino, após o coletivo, numa belíssima cobrança de falta em Doni.

++++ Nos pênaltis, treinaram Elano, Luís Fabiano e Robinho. O aproveitamento é bom, e nos erros aparentou a bola não ser o problema (chute manjado para a defesa dos goleiros).