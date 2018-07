CURITIBA – O velho estilo de marcação cerrada do técnico Dunga nos tempos de jogador se repete nesta preparação da seleção brasileira para a Copa 2010. Nesta segunda-feira, ele fez questão de acompanhar os exercícios dos jogadores no campo como forma de incentivo, como com Luís Fabiano, registrado pelo repórter fotográfico Wilton Junior, da Agência Estado.