Funcionários correm para deixar hotel em ordem

JOHANNESBURGO – O Randpark Golf Club está finalizando suas obras para receber a seleção brasileira no hotel Fairway, sede do grupo para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

A guarita na entrada do local ainda está sendo construída e pintada, com vários funcionários limpando a área e plantando árvores e flores.

Os quartos onde os jogadores estão instalados são amplos e individuais. A região do hotel é protegida com uma tela na cor verde para que possam ficar à vontade. A entrada, simples, tem cinco seguranças para barrar quem não for da CBF ou da manutenção.

A tranquilidade, aliás, impera no local, bastante arborizado e com poucos sócios passando seu dia com suas tacadas, mas já estranhando a movimentação.