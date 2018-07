Grupo quase completo corre contra o tempo

CURITIBA – A seleção brasileira fica quase completa na manhã desta terça-feira. Chega o goleiro Júlio César e o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, que será o chefe da delegação.

Os dois terão de correr contra o tempo. O presidente corintiano pelas atividades e homenagens que terá de participar junto com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira.

Já Júlio César pelos exames médicos e físicos a fazer. Ele terá de terminar tudo até a manhã desta quarta, quando o time faz o último treino no CT do Caju, antes de iniciar a viagem para a África do Sul.