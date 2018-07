Jogadores enfim no Randpark Golf Club

JOHANNESBURGO – A seleção brasileira está em sua casa pelos próximos, talvez, 48 dias. O time chegou a Johanesburgo, na África do Sul, e todos os membros da comissão técnica conhecem seus quartos, desfazem as malas e descansam. Ainda não há atividade confirmada para esta quinta-feira.

Na recepção no hotel Fairway – o Randpark Golf Club -, cinco torcedores locais acenaram e gritaram para o time. O técnico Dunga estava no banco da frente, no ônibus, olhando toda a movimentação. Ele fala pela primeira vez desde a convocação logo depois do almoço.