JOHANNESBURGO – O auxiliar-técnico Jorginho é quem cuida do trabalho com os defensores da seleção brasileira, lançando bolas e orientando Juan, Lúcio, Luisão e Thiago Silva onde chutar, como se posicionar, etc.

Dunga cuida dos laterais, meias e atacantes, num trabalho de finalização do outro lado do campo da Randburg High School. E participa bastante, simulando marcação e incentivando os jogadores.