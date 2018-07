CURITIBA – A apresentação oficial da seleção brasileira é somente nesta sexta-feira, mas o CT do Caju, do Atlético-PR, já tem hóspedes. O primeiro jogador é Kaká, que veio de São Paulo, além de membros da comissão técnica, como o preparador físico Paulo Paixão, mais funcionários da CBF. Todos dormirão na fria capital paranaense, com previsão de mínima de 5ºC nesta noite.