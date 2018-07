JOHANNESBURGO – O atacante Luís Fabiano admitiu neste domingo que mudou muito seu estilo de ser em campo desde que começou a carreira, na Ponte Preta, e em especial, na passagem pelo São Paulo. “Hoje sou outro Luís Fabiano. No começo tinha um, dois vermelhos por jogo, era complicado, mas agradeço a muita gente que me deu apoio, que fez o possível para me ajudar, conversei até com psicológo. Essa mudança me fez muito bem”, diz.