CURITIBA – A segunda-feira fria e nublada em Curitiba começou com uma boa notícia para a comissão técnica: Luís Fabiano foi liberado pelos médicos e corre com os companheiros nos campos do CT do Caju. Agora, só falta Kaká, que segue o tratamento da lesão com a equipe de fisioterapia. Sua ida a campo ainda não tem data, mas será nesta semana.