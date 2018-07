Luís Fabiano também está insatisfeito com a bola do Mundial 2010

“Ah, vai [ter dificuldades no chute]. A bola é muito estranha, a trajetória que ela faz é estranha, ela sai de você, acho que ela não gosta que a chutem… É mais um adversário. Ontem [sábado] foi difícil fazer um treino com essa bola, parece que tem alguém guiando, quando você vai cabecear parece que alguém muda, é sobrenatural essa bola. Vamos ter de nos adaptar. Ainda não vi ninguém elogiando.”

LUÍS FABIANO, atacante da seleção brasileira, juntando-se ao grupo de insatisfeitos com a Jabulani, a bola que será utilizada na Copa do Mundo da África do Sul