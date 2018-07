Quem, talvez, escapou de uma punição é o lateral esquerdo Michel Bastos. Chegou ao CT do Caju as 10h53 com a mulher e o filho de carro e tentou entrar pelo lugar errado: caiu no meio da bagunça de torcedores/jornalistas. Foi orientado para ir a entrada principal. Não foi fácil sair, mas passou.

Outros jogadores chegaram no ônibus da seleção.