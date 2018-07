Música e videogame para distrair o time

CURITIBA – Confinados no CT do Caju, cheio de exames médicos e físicos para fazer e longe de esposas (ou namoradas) e/ou filhos, só resta aos jogadores da seleção brasileira se distrair jogando videogame ou um velho hábito: rodinhas com músicas, com estilos como o pagode e o samba.

Após assistirem à final da Liga dos Campeões o time fez uma rodinha e cantou diversas músicas. O meio-campo Kaká confessou, via Twitter, que Robinho toca cavaquinho melhor do que Júlio Baptista, por exemplo.

Neste domingo começa o trabalho de preparação física. O time deve ir a campo. Será o primeiro contato dos jogadores com os jornalistas.